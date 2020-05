Vídeo: As aulas virtuais na academia Marangoni

Share it

Em tempos de quarentena, nossa GMI Academia Marangoni, dos irmãos Rafael e Gabriel Marangoni, segue com o quadro de aulas recheado de dicas para os alunos, agora em versão digital. Com o dojo fechado por conta da pandemia, as aulas presenciais passaram a ser alunos classes online, com transmissões ao vivo e vídeos diários de técnicas.

No vídeo abaixo, o professor Rafael Marangoni lidera uma das aulas virtuais para sua classe de jovens cascas-grossas, ensinando a fazer um boneco para treinar os movimentos de ajuste do mata-leão.

“As crianças amaram”, disse Rafael em papo com GRACIEMAG. “Deu uma repercussão muitob bacana. Os pais aderiram bem a ideia, muitos dizendo que crianças estavam cada vez mais tristes sem poderem sair de casa.”

Confira um trechinho abaixo e mantenha seus pequenos ativos com aulas como esta da academia Marangoni!

