Vídeo: A omoplata fatal de Juan Kamezawa no Jiu-Jitsu

Share it

Qual é a sua estratégia nos campeonatos, amigo leitor? Nosso GMI Juan Kamezawa , da Alliance São Caetano, gosta de abrir suas lutas já no modo ofensivo.

No vídeo, podemos ver a fera em seu ataque na omoplata que evoluiu para uma finalização no braço. Repare com atenção após o ataque inicial, como Juan se movimenta seguindo o giro, já com a visão fixa no braço que vai dar o bote no armlock.

Confira no lance, flagrado pelo também casca-grossa Fabio Caloi, no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *