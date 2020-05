Vídeo: Gilbert Durinho relembra lições do Jiu-Jitsu e analisa próximos passos no UFC

Share it

Gilbert Durinho terá sua maior luta no UFC neste mês de maio, já que é quase certa a luta principal do card marcado para 23 de maio, no qual o brasileiro enfrentará o ex-campeão Tyron Woodley. Em alta no MMA, o campeão mundial de Jiu-Jitsu chega para fazer a luta principal do evento, mas muitas águas já rolaram antes de alcançar tamanha notoriedade nos cages.

Em conversa recente com Carlos Cobrinha, em live transmitida no Instagram @graciemagoficial@graciemagoficial , Gilbert relembrou o início na carreira, suas grandes lutas no Jiu-Jitsu, as lições dos treinos pesados nos primórdios da Atos, e sua migração para o esporte de luvinhas, com todas as dificuldades e facilidades que forjaram o seu estilo híbrido de nocauteador e finalizador.

Confira o papo completo no vídeo abaixo!

