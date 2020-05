Aula prática: aprenda a dominar as costas no Jiu-Jitsu, com Rogério Poggio

Share it

Você ainda tem dificuldade para atacar pelas costas e estabilizar o domínio com os dois ganchos, estudioso leitor? Então confira esta blitz do professor GMI Rogério Poggio, em mais um duelo de craques promovido pelo Circuito Mineirinho da FJJD-Rio e da CBJJD.

Repare, no vídeo abaixo, como Poggio domina as lapelas do oponente e esparrama o peso antes de correr para a lateral. Então, num movimento de muita agilidade, o professor da @infight_oficial insere o primeiro gancho com o pé esquerdo e tomba para trás, puxando o adversário para si. Poggio ataca o pescoço, obrigando o rival a se defender e abrir espaço para que o segundo gancho, agora com o pé direito, entre e estabilize o domínio pelas costas, somando quatro pontos no placar.

Confira o lance no vídeo abaixo, direto do nosso Instagram. Para a luta completa, clique aqui. E para ter acesso a mais vídeos com lances emocionantes do Circuito Mineirinho, acesse o acervo da FJJD-Rio no Facebook, clicando aqui. Oss!

