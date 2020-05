Vídeo: Sergio Capella ensina detalhe para não perder a raspagem de gancho no Jiu-Jitsu

Share it

Costuma ter problemas ao raspar de gancho? Hoje nossos GMIs da Laranjeiras Jiu-Jitsu Club ensinam um macete e tanto: um detalhe para quando o oponente esparrama e joga o peso nas pernas.

Na aula, o professor Sergio Capella, com a ajuda do professor Clebinho, mostra como entrar na guarda de gancho para raspar. Contudo, Clebinho executa uma defesa da raspagem, chegando para trás e abaixando o quadril, esparramando as pernas para evitar a inversão. Para executar a raspagem, Sergio troca a pegada para a faixa, mantendo a outra pegada no braço. Em seguida projeta seu quadril para frente enquanto puxa o oponente para cima, e assim suspende o gancho para raspar.

Confira os detalhes da posição com Sergio e Clebinho no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *

Laranjeiras Jiu-Jitsu Club

Rua Alice, 160

Laranjeiras, Rio de Janeiro

# (21) 99117-3101

sergiocapell@hotmail.com

@laranjeirasjiujitsuclub