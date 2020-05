Vídeo: Rodolfo Vieira e João Gabriel em treino secreto sem kimono para o ADCC 2013

Share it

Enquanto os olhos dos fãs de Jiu-Jitsu miravam as áreas de luta do Brasileiro de Equipes 2013, no Tijuca Tênis Clube, a atenta equipe de repórteres do GRACIEMAG.com se atentou a uma movimentação diferente: Rodolfo Vieira e João Gabriel passavam de mansinho pela área externa do ginásio, em direção aos tatames superiores da antiga Soul Fighters que existia no local.

A intenção das feras era treinar para o ADCC 2013, que ocorrera poucos meses depois. Sem aparato, rotina definida ou platéia, os pesados aqueceram e caíram para dentro um do outro num treino técnico e cheio de movimentação. A atividade secreta foi captada pelas lentes do nosso time, e você confere com exclusividade no vídeo abaixo, resgatado do nosso baú de pérolas. Oss!

