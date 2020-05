Arthur Gogó e as lições do MMA para ser melhor no Jiu-Jitsu

Share it

O que um lutador de Jiu-Jitsu pode aprender com a prática do MMA? Fizemos essa pergunta ao professor GMI Arthur Gogó, da GFTeam Cascadura, atleta com ampla experiência em ambas as modalidades.

“A primeira coisa que aprendi com o MMA foi treinar sem vaidade”, disse Gogó. “Embora eu já fosse faixa-preta de Jiu-Jitsu, eu era iniciante em trocação, entre outros aspectos do combate. Rapidamente percebi o quanto era importante ter a cabeça aberta para adquirir novos conhecimentos.

“Aprendi também a respeitar os limites do meu corpo, dando muito mais importância ao descanso e à recuperação. Outra lição foi treinar sempre no desconforto. Sim, é uma sensação horrível, mas imagine o atleta que treina chão todo dia com o Minotauro. Isso é o bastante para esse atleta saber que, quando estiver no chão contra qualquer oponente, sua chance de se dar bem será enorme.

“Esse tipo de confiança é vital no MMA e quando aplicada nos treinos de Jiu-Jistu garante excelentes resultados. Por último, posso dizer que o MMA me ensinou que o medo jamais pode ser maior que a minha coragem”.

E você, atleta do Jiu-Jitsu que já lutou MMA? Qual a sua lição mais valiosa? Poste nos comentários!

