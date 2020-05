O ousado plano da OZEEAN para vencer a crise provocada pelo coronavírus

Share it

Muito bacana a mensagem de Thiago Barioni, CEO da OZEEAN, marca parceira da GRACIEMAG há quase uma década, que baixou radicalmente o custo de todas as peças da nova coleção para vencer este desafiador período de pandemia.

“Nesses últimos dias, a vida de todos nós vem sendo transformada”, diz Barioni. “Como lutadores, tivemos que nos adaptar. Adaptar nossos treinos, rotina, adiar aquele campeonato tão almejado. Assim como alguns objetivos, nossos amigos e familiares também estão mais distantes, pelo menos fisicamente. O foco passou a ser, mais do que nunca, a nossa saúde física e mental.

“Como empreendedores, a nossa preocupação se estende à saúde financeira da nossa rede de fornecedores, colaboradores e parceiros, todos brasileiros. Cada um com sua rede de apoio, familiares, funcionários. São muitos os desafios para manter andando um negócio independente e nacional como a OZEEAN e tantas outras marcas. Assim, considerando todo esse cenário, decidimos manter o nosso site ‘em pé’, reduzindo os valores de todos os nossos produtos para poder viabilizar a próxima coleção e honrar os nossos compromissos com toda a rede envolvida com a OZEEAN. Por segurança, iremos fazer as postagens de produtos apenas uma vez por semana, toda sexta-feira.

“Agradecemos mais uma vez a confiança e compreensão de nossos amigos e clientes. Que a gente possa voltar o quanto antes a fazer o que a gente mais gosta: dar aquele treino com nossos amigos! Fiquem em casa se possível, cuidem-se e saibam que juntos vamos passar por esta!”.

Oss!