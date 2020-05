Vídeo: Roberto Godoi relembra histórias e acontecimentos que marcaram sua carreira no Jiu-Jitsu

Share it

Do que mais você se orgulha quando pensa na sua jornada no Jiu-Jitsu? O faixa-preta Roberto Godoi, líder da nossa GMI G13BJJ e integrante da primeira leva de paulistas de ponta no Jiu-Jitsu, recordou os obstáculos e desafios que o levaram a ser, hoje, um professor respeitado e que já vivenciou quase tudo.

Godoi, em conversa com o repórter Carlos Cobrinha, falou das suas primeiras competições no Rio de Janeiro, os atletas que o inspiraram a buscar reconhecimento no cenário competitivo da arte suave, o mercado do Jiu-Jitsu na questão empresarial e muito mais.

Confira no vídeo abaixo!

