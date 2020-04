Vídeo: Contra-ataque a queda com dois estrangulamentos no Jiu-Jitsu

Share it

Atleta da GFTeam, que representa a RioJitsu em Minnesota, Diego Brito mostrou que sua força de vontade e sonhos de viver para o Jiu-Jitsu seriam muito maiores que suas adversidades físicas. Depois de lesionar gravemente o joelho, o faixa-roxa aluno de João Tavares Marinho e José Varellade teve que passar por algumas provações, mas todas elas levaram ao seu crescimento como pessoa e atleta. Muitos jovens competidores teriam desistido do esporte após sofrerem lesões tão graves e sucessivas, mas no caso de Diego foi apenas um combustível para voltar ainda mais forte.

“Em 2016, rompi o ligamento cruzado e o menisco do joelho direito defendendo uma posição no treino”, contou Diego. “Durante a cirurgia, o médico percebeu que meus tendões estavam todos ‘esfarelados’. Teve que abrir minha perna esquerda para tirar pedaços de tendões e usar na direita. O procedimento que duraria uma hora e meia avançou por mais de oito horas. Meses depois, na mesma semana em que ganhei alta para voltar a treinar, lesionei o tornozelo e o joelho da outra perna, sendo obrigado a passar por uma nova sessão de cirurgia.”

O amor pelo Jiu-Jitsu, além da resiliência e da capacidade de recuperação deste jovem guerreiro, destaque em diversas competições internacionais, fazem dele um grande exemplo de força mental para os leitores da GRACIEMAG neste duro momento de pandemia. E para provar que os joelhos e tornozelos agora estão em dia, Diego gravou uma posição no qual contra-ataca uma entrada nas pernas finalizando no pescoço, com a ajuda da gola do adversário.

Confira no vídeo abaixo e sigamos em frente, destemidos leitores. Desistir jamais! Oss!

