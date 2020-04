Sem aliviar! Kyra Gracie treina Jiu-Jitsu em casa com Malvino Salvador

Share it

Mesmo com as portas da nossa GMI Gracie Kore momentaneamente abaixadas, por conta da pandemia do coronavírus, Kyra Gracie não deixou de lado a prática do Jiu-Jitsu. Para treinar, a faixa-preta campeã mundial tem como parceiro Malvino Salvador, maridão ator e faixa-marrom de Jiu-Jitsu.

O dojo foi montado na sala do casal, com tatames próximos ao sofá, que virou área VIP para as pequenas Ayra e Kyara observarem as acrobacias dos pais. Contudo, se engana quem acha que o treino é de brincadeira. Ninguém quer dar mole para o outro na movimentação, e tanto Kyra quando Malvino vão com tudo nas finalizações, até pegar.

Ficou curioso? Confira no vídeo abaixo, produzido pelo canal da campeã, o treininho quente entre Kyra e Malvino!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *