GRACIEMAG Digital: ficou ainda mais fácil ler a sua revista favorita na quarentena

Ler a GRACIEMAG certamente está entre os melhores passatempos para o praticante de Jiu-Jitsu nesta quarentena. Leitores de todos os cantos do planeta estão curtindo a versão digital da revista, que acompanha um acervo de mais de 25 edições antigas.

Alguns leitores, como é o caso do nobre Ciro Matos, do Rio de Janeiro, estão com dúvidas sobre o processo de assinatura ou renovação. “Minha assinatura está para expirar. Há algum brinde para renovação?”, perguntou Ciro por e-mail.

Sim, claro que há!

A equipe da GRACIEMAG formulou um pacote especial para você usufruir da revista nesta quarentena sem ter que sair de casa para ir às bancas ou livrarias. Um processo 100% seguro, eficiente, prático, e, sobretudo, muito mais em conta!

Veja como assinar a versão digital da revista e confira todos os benefícios: