Vídeo: FJJD-Rio divulga mensagem para os atletas do Jiu-Jitsu em tempos de quarentena

A pandemia do coronavírus trouxe uma necessidade ainda maior de espalhar mensagens positivas para nossos círculos de convívio. Com isso, a diretoria da FJJD-Rio mobilizou professores e atletas do Jiu-Jitsu para difundir as recomendações do Ministério da Saúde e também para uma reflexão solidária às academias, que precisam pagar suas contas e neste momento difícil dependem das mensalidades dos alunos.

Para refletir melhor essas ideias, a FJJD-Rio reuniu parte de seu corpo técnico e colaboradores para gravarem, juntos, respeitando o distanciamento social, esta mensagem de apoio e conscientização para professores e alunos.

Confira no vídeo abaixo e deixe nos comentários a sua mensagem de apoio!

