Pluma x Pesadíssimo: O desafio Mikey Musumeci no absoluto do Europeu Jiu-Jitsu

Em um dos pontos altos do Europeu de Jiu-Jitsu 2020, o valente peso-pluma Mikey Musumeci, pesando por volta de 65kg para bater o limite da categoria no domingo pela manhã, decidiu se jogar aos leões no absoluto faixa-preta do torneio, com a possibilidade de encarar montanhas acima de 120kg, designadas para o pesadíssimo. E assim foi.

Nas classificatórias do torneio, Mikey foi escalado na chave para encarar Seif-Eddine Houmine, marroquino faixa-preta da GFTeam com mais de 130kg. A guarda elástico do peso-pluma seria testada no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Trabalhando da guarda aberta, variando para a guarda-laçada, guarda-aranha e algumas tentativas de raspagem, além de um bote na omoplata, Mikey se fez mais ofensivo e evitou a pressão de Seif, que buscou a passagem em pé e tentou estrangular de dentro da guarda, usando todos seus artifícios.

No fim das contas, Mikey venceu por uma punição, dada a Seif por falta de combatividade. Confira o duelo na íntegra no vídeo abaixo!

