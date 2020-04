Conexão Portugal: uma aula de Jiu-Jitsu caseira para crianças, com o GMI Antônio Neto

Share it

Professor de uma das academias mais procuradas em Lisboa, o faixa-preta Antônio Rodrigo Neto mantém um trabalho sólido com as crianças portuguesas.

O líder da nossa GMI Netto BJJ, residente em Portugal desde 2003, explica por que o treino com os “miúdos” jamais deixa de ser satisfatório:

“Sigo as palavras do meu mestre Iran Brasileiro de Alvarenga”, conta Neto. “Ele me ensinava: Construa o futuro, e o futuro são as crianças! E, de fato, são muitos os benefícios de trabalhar com os miúdos. Os conceitos disciplinares e educacionais ficam enraizados neles desde sempre, e podemos moldar o Jiu-Jitsu desde cedo. Assim, a filosofia e a essência do esporte ficam com eles para sempre”.

Nesses tempos de confinamento, professor Antônio passa as dicas para suportarmos os dias de paralisação sem deixar o corpo e a mente parados:

“Criatividade é a palavra de ordem. Aqui na Netto BJJ seguimos com aulas online e estudo de vídeos. Aconselho o pessoal a rever lutas de atletas que tenham um jogo de certa forma semelhante ao seu, ou um estilo que você aprecie. Se tu és competidor e tens teus duelos antigos gravados, aproveites para assistir, mesmo as que perdeste, para lapidar teu jogo e corrigir tuas falhas”, indica o faixa-preta quarto grau.

Confira, a seguir, uma boa aula de Jiu-Jitsu para os mais novos realizarem durante a quarentena. E visite a página Netto Brazilian Jiu-Jitsu no Youtube, para mais técnicas e aulas online. Oss!

