Entenda por que os médicos recomendam que você proteja os dedos ao treinar Jiu-Jitsu

“Dor e deformidade nos dedos das mãos estão entre as queixas mais comuns em meu consultório”, diz o ortopedista Gustavo Asmar, em se tratando do atendimento a praticantes de Jiu-Jitsu. “Isso se deve às intensas pegadas que os lutadores fazem no kimono dos oponentes, assim como os imprevisíveis apoios que executam com as mãos sobre o tatame e também contra o corpo dos adversários. Gradativamente esses fatores vão causando lesões degenerativas e sobrecarregando as articulações dos dedos, causando traumas e destruindo a cartilagem articular”.

Tapes feitos especialmente para o público do Jiu-Jitsu, como é o caso da excelente BeJayJay, estão entre as principais recomendações médicas para a prevenção a essas lesões e também para a redução da dor articular. Os tapes da BeJayJay são feitos com material especial para não causar alergia. Não saem durante os treinos por conta do suor. Tampouco limitam os movimentos.

“Nossos tapes protegem sem atrapalhar a técnica dos lutadores, algo fundamental para quem está em busca da alta performance nos treinos e campeonatos”, diz Sergio Souza Jr., CEO da marca. “Além disso, o tape da BeJayJay tem todas chancelas das agências de saúde, prezando pela integridade dos atletas.”

