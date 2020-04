Vídeo: Rodolfo Vieira ensina triângulo partindo do cem-quilos no Jiu-Jitsu

Share it

Em vídeo gravado com exclusividade por GRACIEMAG em 2013, Rodolfo Vieira, que se preparava para lutar o ADCC daquele ano, separou uma posição valiosa para dividir com a galera do Jiu-Jitsu.

A posição se trata de uma finalização no triângulo partindo do controle lateral. Após chegar no cem-quilos, Rodolfo ensinou como avançar o joelho e trocar o gancho com os pés, para em seguida puxar a cabeça do adversário e descer já com o enrosco do triângulo pronto. Após dominar o adversário com as pernas, além do triângulo há ainda a possibilidade de pegar no braço, com pegada no cotovelo.

Confira em detalhes a finalização de Rodolfo no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *