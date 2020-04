7 conselhos para você aperfeiçoar seu Jiu-Jitsu, seja qual for a faixa

Share it

Quem assina GRACIEMAG Digital recebe, no conforto de sua casa, um arsenal de dicas, conselhos e ensinamentos que podem ajudar no treininho quando você menos esperar, tudo isso para ser lido e relido no computador, tablet e até no celular.

Duvida? Hoje, o GRACIEMAG.com oferece sete lições para o praticante de qualquer idade, de qualquer nível. Siga os sete e seu Jiu-Jitsu vai começar a melhorar na mesma hora.

1. Consistência é não ter pressa

Use a mente, e não force seu corpo. Afinal, mais vale treinar Jiu-Jitsu três vezes por semana pela vida inteira do que treinar sete dias por três anos e depois parar. O equilíbrio é um aliado importante na sua evolução como praticante. Não force os músculos e ligamentos e chegue mais longe!

2. O músculo mais importante

O músculo mais importante para quem faz Jiu-Jitsu é o coração, a vontade inesgotável de batucar mas estar lá no dia seguinte para aprender mais. Outra parte vital do nosso corpo é o ouvido. Esteja com a orelha bem treinada para escutar e respeitar macetes de todos os companheiros da academia, especialmente dos mais velhos e mais graduados, mas também de novatos e até faixas-brancas.

3. Sempre há uma saída

Se o seu jogo na academia chegou a um ponto de estagnação, não é hora de drama, ou de achar que a arte suave não é feita para você. Todo faixa-preta já passou por isso e perseverou até achar a solução. Quer um exemplo instrutivo? Veja a seguir como o professor Marquinhos Schubert transforma uma posição temida como o joelho na barriga como catapulta para inverter e vencer:

4. O caminho para lutar no automático: repetir

É a lição maior do Jiu-Jitsu, cultivada tanto pelo seu professor como pelo astro Rodrigo Minotauro: só finaliza no piloto automático quem repete dez, 50 vezes a posição. Invista numa base firme, repita os golpes mais básicos no aquecimento. Com um alicerce firme, você será capaz de construir um Jiu-Jitsu sólido e sem brechas.

5. Acredite em si até que isso o transforme

Para você melhorar, é preciso que a primeira pessoa a acreditar nisso seja você mesmo. Tenha fé na arte, acredite no seu esforço, transforme o Jiu-Jitsu em sua convicção, e as mudanças vão ocorrer mais rapidamente do que você pensa. Não pense antes de ir treinar, simplesmente meta o kimono na mochila e apareça na academia.

6. Inunde seu corpo de saúde

Frutas, água fresca e ar puro nunca são demais. Corte os produtos que você SABE que fazem mal. Cuide bem dessa ferramenta que é seu corpo. Só assim você vai envelhecer capaz de fazer as mesmas atividades de quando era moço.

7. Alimente seu hobby com uma boa leitura!

Quer saber mais sobre a arte suave e se divertir com uma leitura inteligente, instigante e ao mesmo tempo leve e descontraída? GRACIEMAG é sua revista, praticante de Jiu-Jitsu. Assine GRACIEMAG com um preço especial, clicando aqui!