Pro Sports promove campeonato online de Jiu-Jitsu na quarentena

Prepare-se para o Motion BJJ, o primeiro campeonato on line de Jiu-Jitsu, uma iniciativa da @prosportsbjj para instigar a galera que está de molho nesta quarentena.

Na primeira rodada, o quesito da disputa vai ser “queda e finalização”. Para se inscrever, o atleta deve enviar um vídeo por direct para @prosportsbjj. Um registro feito num campeonato de BJJ, revelando um movimento de finalização ou queda.

O vídeo deve ter no máximo 15 segundos, sendo enviado junto com os dados do atleta (nome, equipe e idade, nacionalidade e nome do campeonato onde a filmagem foi feita). As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 26 a 30 de abril.

“O primeiro round está previsto para iniciar no dia 8 de maio. Os duelos serão divulgados nos stories da @prosportsbjj. Os internautas votarão em quem deve avançar na chave. O campeão de cada categoria ganhará um highlight e uma vídeo aula especial divulgados nas mídias da GRACIEMAG, além de troféu, kimono e kit de premiação”, diz a organização do evento.

E aí, vai aceitar este desafio? Para mais informações, acesse o Insta da @prosportsbjj. Boa sorte! Oss!