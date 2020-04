Vídeo: A revanche de Royce Gracie e Ken Shamrock na mais longa luta do UFC

Share it

“Eu te dou o peso e você me dá o tempo”, era o que pregavam os Gracie nos seus duelos de vale-tudo. Para a revanche de Royce Gracie e Ken Shamrock, remontando o duelo do UFC 1, o tempo seria mais um fator a entrar para a história.

A luta no UFC 5, em 1995, foi realizada como a superluta que encerrava o card que teve outros grandes nomes, como Dan Severn, Oleg Taktarov e Dave Beneteau. Royce, que vencera os GPs das quatro primeiras edições do evento, teria contra Ken uma aguardada revanche, sem limite de peso.

Depois de ser finalizado por Royce no debute do Ultimate, Ken entrou mais atento aos ataques do Gracie, sabendo também dos perigos que o kimono, visto como desvantagem, traziam para a equação, com estrangulamentos e formas de anular movimentos. Ken trabalhou por cima com seu peso, enquanto Royce tentava conter os avanços com sua guarda e ataques por baixo. O duelo em sua etapa inicial, que passou dos 31 minutos, teve mais cinco minutos de acréscimo, se tornando a mais extensa disputa da história do Ultimate. O duelo, por fim, foi declarado como empate.

Confira o duelo completo no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *