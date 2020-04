Vídeo: Confira um dossiê sobre as pegadas no Jiu-Jitsu, por Jean Feijó

Share it

A importância das pegadas no kimono são reforçadas diariamente pelos professores de Jiu-Jitsu, posições executadas sem uma boa parcela de pano nas mãos pode se tornar falhas ou até perigosas para um contra ataque. Para o professor Jean Feijó, da Aurum Jiu-Jitsu, segurar no kimono do adversário pode ser o detalhe crucial para o sucesso ou fracasso de uma posição.

Pensando nisso, o professor detalhou as razões e mecânicas por trás de cada pegada do Jiu-Jitsu nesse dossiê completo, no qual executa um estudo sobre os resultados de cada tipo de pegada, seja nas mangas, golas ou calças. Cada uma representa um tipo de movimento, objetivo, desequilíbrio ou controle, e o lutador de Jiu-Jitsu tem que estar ligado para não executar pegadas erradas e atrapalhar sua evolução no treino ou campeonato.

Não desperdice mais suas pegadas. Confira o dossiê de Jean Feijó no vídeo abaixo e melhore sua eficiência no Jiu-Jitsu!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *