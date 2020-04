Vídeo: Rodolfo Vieira em dia de berimbolo e estrangulamento no Jiu-Jitsu

Share it

No Brasileiro de Equipes de 2014 um nome especial se colocou à disposição para defender a GFTeam no adulto faixa-preta pesado. Rodolfo Vieira, com todo seu reconhecimento de campeão mundial absoluto, se juntou ao time montado por Julio César Pereira rumo a mais um título no torneio dominado pela equipe da Zona Norte.

Antes escalado para entrar por último, na intenção de decidir caso o placar ficasse ruim para o time, Rodolfo deu um passo à frente e entrou primeiro contra o time da Ribeiro Jiu-Jitsu, encarando o então faixa-marrom Pedro Moura.

Famoso por suas passagens de guarda com pressão, Rodolfo usou sua estratégia das faixas coloridas, puxando para a a guarda e mostrando elasticidade ao tirar da cartola um berimbolo que levantou as arquibancadas do Tijuca Tênis Clube. Para vencer, Rodolfo montou e finalizou no estrangulamento arco e flecha.

Reveja a luta nesta pérola exclusiva dos arquivos de GRACIEMAG, registrada pelo repórter Carlos Arthur Jr. Oss!

