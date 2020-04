Vídeo: Mario Reis na conquista do ouro no Mundial de Jiu-Jitsu 2003

Share it

Professor renomado à frente da Alliance Porto Alegre, Mario Reis já teve seu período de competidor ferrenho nos tatames verde-amarelos da IBJJF.

Um de seus grandes momentos no adulto faixa-preta foi em 2003, ao conquistar seu primeiro título no Mundial de Jiu-Jitsu. Com um Tijuca Tênis Clube lotado, Mario passou pela dura chave de peso-pena, até encontrar na final o também ascendente Alexandre Soca (Gracie Barra). O duelo foi intenso entre as feras, com ataques incessantes de Mario ao longo dos dez minutos de luta, com tentativas de raspagem, quedas e outros botes em finalizações.

Para garantir o ouro, Mario conseguiu sair de um bote no triângulo invertido para o armlock, girando e caindo por cima na montada, posição que assegurou até o fim da luta para reinar com o almejado título. Mario voltaria no ano seguinte para, mais uma vez, morder o lugar mais alto do pódio na competição.

Relembre no vídeo abaixo a giro constante do professor Mario Reis no Mundial de 2003!

