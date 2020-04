Vídeo: Arthur Gogó ensina macete do triângulo de mão no Jiu-Jitsu sem kimono

Share it

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *

Campeão do Rio Open de Jiu-Jitsu Sem Kimono de 2018, nosso GMI Arthur Gogó, da GFTeam Cascadura, conseguiu a façanha de morder o ouro no pesadíssimo e no absoluto do master 2, sem levar um ponto sequer.

Para reinar nas duas divisões, além do jogo ofensivo e da base sólida para não receber pontos, Gogó trabalhou com maestria suas finalizações, e teve como destaque seu triângulo de mão, que foi sucesso no Instagram da GRACIEMAG.

Por isso, pedimos para o faixa-preta nos ensinar seu detalhe para pegar com maior facilidade no estrangulamento. Gogó aceitou o desafio e mandou o vídeo que você pode ver logo a seguir, no qual o professor detalha as movimentações e a arapuca que arma para o adversário entregar, quase de bandeja, o espaço para ser finalizado.

Reveja no vídeo abaixo!