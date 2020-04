Vídeo: O armlock voador que valeu ouro no absoluto faixa-preta de Jiu-Jitsu

Share it

A final do absoluto no Campeonato Carlson Gracie de Jiu-Jitsu de 2018, organizado pela FJJ-Rio, teve um lance memorável do recém-graduado faixa-preta Henrique Moreira (Família Abi-Rihan), ao mostrar que a luta só acaba após o apito da mesa.

Perdendo de 4 a 0 nos pontos para Rafael Braga (Brigadeiro JJ), só restava a Henrique uma finalização para vencer, e foi o que o craque tirou da cartola. Com menos de 20s no relógio, Henrique fez as pegadas e saltou num armlock voador que valeu o título.

Confira no vídeo abaixo o lance vitorioso do absoluto faixa-preta!

