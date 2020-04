Vídeo: O detalhe de Demian Maia para abrir a guarda fechada com facilidade no Jiu-Jitsu

Share it

Astro do UFC, considerado um dos melhores e mais habilidosos aplicadores do Jiu-Jitsu nos cages, Demian Maia usou muito das suas técnicas em torneios de kimono, antes de partir para o MMA. Conhecedor de diversos truques para facilitar e criar atalhos em posições, o professor ensinou, em vídeo exclusivo para GRACIEMAG, um detalhe importante para abrir qualquer guarda fechada.

Na aula, Demian fala sobre a posição das mãos, informação básica mas muito importante para evitar ataques e raspagens do guardeiro. Em seguida, no detalhe mais importante da posição, Demian explica a maneira correta de posicionar o cotovelo por dentro da coxa do oponente, não para forçar o músculo como alguns ainda fazem nas academias, mas apenas para criar a alavanca necessária e manter o quadril adversário isolado, para assim levantar e abrir.

Veja em detalhes na aula do craque Demian Maia no vídeo abaixo!

