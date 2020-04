Vídeo: Keenan Cornelius e seu mata-leão sobre Erberth Santos no SJJIF Worlds de Jiu-Jitsu

Share it

O túnel do tempo de GRACIEMAG volta ao ano de 2017, relembrando um final disputadíssima que rolou no mais importante torneio da Sport Jiu-Jitsu Internacional Federation (SJJIF).

Valendo o ouro absoluto e uma premiação de 15 mil dólares, Keenan Cornelius e Erberth Santos disputaram com pressão o duelo mais esperado do SJJIF World Jiu-Jitsu Championship 2017.

Para sair com a vitória, Keenan teve a frieza de se desvencilhar da perigosa guarda 50/50 de Erberth, levantar, puxar para a guarda com lapela, pegar as costas e finalizar no mata-leão.

Relembre no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *