Os 5 minutos mais longos da vida são passados num ringue de vale-tudo, ensinou Rubem Fonseca

Escritor, best-seller, delegado de polícia nos anos 1960 e observador afiado. Rubem Fonseca, falecido aos 94 anos no Rio de Janeiro nesta quarta, 15 de abril de 2020, foi também um pioneiro cronista do Jiu-Jitsu e do vale-tudo.

O craque das letras nascido em Juiz de Fora e radicado no Rio, lançou em 1967, logo na abertura de seu livro “Lúcia McCartney”, um conto onde um lutador de vale-tudo, Rubão, tenta encontrar uma saída para vencer enquanto leva uma tremenda surra. O texto chama-se “O desempenho”, e foi lá que Fonseca nos ensinou: “Os 5 minutos mais longos da vida são passados num ringue de vale-tudo.”

O autor de “O Caso Morel” e dezenas de outras obras de raro valor faleceu hoje, no Leblon, de parada cardíaca, “como um passarinho”, como contou a filha, Bia, ao jornal “O Globo”.

