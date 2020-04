Kléber Buiú ensina a fazer boneco para treinar Jiu-Jitsu em casa

Share it

Professor da nossa GMI Gracie Barra Parque Olímpico, Kléber Buiú não tem planos de deixar desamparados os seus alunos. Mesmo em tempos de quarentena, a designação do professor é seguir firme com os treinos em casa, e uma opção para a falta de parceiros para rolar trouxe uma alternativa, como ensina o Jiu-Jitsu.

Para ter onde praticar as pegadas, finalizações e drills, Buiú ensinou seus alunos, em vídeo do canal da GB Parque Olímpico, como fazer seu boneco de treinos em casa, com materiais comuns. Usando um casaco, almofadas, toalhas e o kimono, Kléber montou seu parceiro de treinos inanimado e ensinou passo a passo, para que você não fique sem ter com quem treinar.

Confira a confecção no vídeo abaixo!

