Campeão no Jiu-Jitsu, Roger Gracie contrai e vence o coronavírus

Share it

Se você pensa que grande atletas e pessoas fisicamente ativas estão livres dos riscos causados pelo coronavírus (Covid-19), fique alerta. Até grandes campeões podem ser derrubados, por mais que momentaneamente, pela doença que assola o mundo. Roger Gracie, dez vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, foi acometido pela doença, mas como bom atleta que é conseguiu manter a calma e finalizar mais um adversário da sua vida.

GRACIEMAG conversou rapidamente com Roger, e este fez questão de tranquilizar os leitores, indicando que estava recuperado, assim como sua namorada (que também contraiu o vírus e já se recuperou) e seus dois filhos, que não foram pegos pela doença. Roger teve como primeiro sintoma a tosse, que era constante e não passava. Em seguida, a febre alta, que chegou a assustar o campeão, e até uma ambulância foi chamada para atender Roger.

“Fiquei dez dias de cama, com 40 graus de febre e tosse”, disse Roger em entrevista ao repórter Marcelo Barone, do Combate.com. “Eu senti falta de ar um dia, ainda bem que não progrediu. Acordei de madrugada com o coração acelerado, com falta de ar. Liguei para a ambulância, até entrei nela. Fizeram os testes, ligaram para o chefe da medicina e acharam melhor eu ficar em casa. É preciso conscientizar. A doença realmente afeta mais o frágil, o mais velho, mas também as outras pessoas. Não pode negligenciar. Não é brincadeira.”

Portante fica a dica para você, atleta e leitor de GRACIEMAG. Siga as orientações das organizações da saúde. Evite aglomerações e saia de casa apenas se necessário, com as devidas precauções de higiene. Oss!

* Assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *