Vídeo: Leandro Lo ensina passagem da guarda De la Riva com legdrag no Jiu-Jitsu

Prestes a ganhar seu segundo título mundial como faixa-preta peso leve, em meados de 2013, Leandro Lo já se colocava como um dos grandes lutadores de Jiu-Jitsu da época, com títulos também no Abu Dhabi World Pro e outros torneios de alto calibre.

Um dos seus segredos, além de sua guarda elástica, eram seus detalhes para jogar por cima, sempre com agilidade e ajuste preciso nas transições. Em vídeo gravado na época, com exclusividade para GRACIEMAG, Leandro mostrou seus macetes para superar a guarda De la Riva, colocando o adversário no legdrag para passar com facilidade.

Confira os detalhes da posição ensinada por Leandro no vídeo abaixo!