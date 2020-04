Vídeo: Rafael Mendes ensina macete para não errar o triângulo voador no Jiu-Jitsu

Share it

Em vídeo resgatado dos nossos arquivos, um jovem Rafael Mendes, acompanhado do seu irmão Guilherme Mendes, ensinou seu detalhe para atacar numa das finalizações mais plásticas do Jiu-Jitsu: o triângulo voador.

Na técnica, Rafa mostra como fintar e obrigado o adversário a mudar de postura, para facilitar a entrada do golpe aéreo. Vale ter atenção, também, com as pegadas e as repetições a serem feitas, sempre com cautela, para maximizar a eficiência do golpe.

Confira no vídeo abaixo esta pérola do Youtube de GRACIEMAG com a aula exclusiva de Rafa Mendes!

