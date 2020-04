Vídeo: A vitória que rendeu a medalha de bronze olímpica a Flávio Canto

Share it

Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, o judoca Flávio Canto alcançou o ápice de sua carreira esportiva, ao medalhar no torneio dos sonhos de todo o atleta. Seu percurso no torneio, porém, teve uma complicação antes mesmo de viajar para a Grécia.

Dois meses antes do torneio, o pai de Flávio, Carlos Alberto Canto, sofreu um infarto. O foco de Flávio mudou naquele instante, mas com a recuperação do pai, ambos viajaram juntos para os Jogos de Atenas.

Flávio vinha bem na competição, até ser parado por Dmitri Nosov, na terceira luta. Sem tempo de pensar na derrota, Flávio se concentrou para voltar em 20min, na busca do sucesso na repescagem rumo ao bronze.

“Fiquei tão chateado por ter perdido que perdi o medo de perder. Só pensava em lutar e coloquei minha mente em uma zona de concentração e relaxamento, no qual passei a me sentir um super-herói”, disse Flávio em entrevista ao Caderno Regional.

Depois de superar as batalhas da repescagem, Flávio encarou o polonês Robert Krawczyk, começou atrás no placar, mas seguiu firme até o fim e colocou os pontos ao seu favor, garantindo a histórica medalha olímpica.

Confira a luta do bronze que valeu ouro no vídeo abaixo!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *