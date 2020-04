Vídeo: Erberth Santos e seu ataque na mão de vaca no Rio Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no Rio Fall Open de Jiu-Jitsu, em março de 2015, Erberth Santos chegara embalado com sua recém-conquistada faixa-preta. Campeão peso e absoluto no torneio, o atleta da Guigo Jiu-Jitsu teve uma semifinal memorável no torneio, registrada pelas lentes de GRACIEMAG.

No duelo contra Alan Regis, Erberth trabalhou forte por cima e marcou 16 a 0 nas pontuações. Contudo, antes do fim no relógio, Erberth reparou na mão que sobrava distraída pelo adversário, e atacou com pressão na mão de vaca que valeu a vitória.

Reveja o lance no vídeo abaixo!