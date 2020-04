Vídeo: Rodolfo Vieira e seu treino físico para o ADCC 2013

Share it

Rodolfo Vieira trabalhou arduamente para buscar o título do ADCC na China em 2013, um dos poucos que faltavam em sua vasta coleção. Para tentar atropelar no submission, como costumava fazer no Jiu-Jitsu, Rodolfo buscou a melhora do seu condicionamento físico em alto nível, e um desses treinos foi flagrado pela equipe de GRACIEMAG.

Confira no vídeo abaixo como Rodolfo se preparou rumo ao ADCC na China!

