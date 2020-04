A mágica de ir para as costas no Jiu-Jitsu, com Marcelo Garcia

Share it

Você tem na academia aquele parceiro que é um verdadeiro carrasco, com quase 20 quilos a mais que você?

Aí você tenta anular a força dele, mas raramente consegue avançar até o pescoço dele, não é? E tome amasso…

Você, claro, já ouviu falar no berimbolo e outras manhas, mas percebeu que a manobra não é para você, correto?

Bem, então só resta um caminho para você: a técnica. A técnica que já salvou a muitos, como certo lutador da Alliance, que na época era ainda faixa-marrom.

Neste vídeo de 2003, relembre a estreia estrondosa de Marcelinho Garcia, no ADCC em São Paulo. O jovem atleta de Fabio Gurgel se segura como pode contra o lutador do UFC Mike Van Arsdale, no absoluto, e com seu mágico armdrag sentado, abre seu caminho para atacar as costas e encaixar o mata-leão.

Sinta a mágica, e bons estudos, sempre.