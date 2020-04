5 dicas de Rafael Mendes para melhorar seu gás e técnica no Jiu-Jitsu

Share it

Nos seus bons tempos de competidor, Rafael Mendes conversou com a equipe de GRACIEMAG sobre um dos aspectos mais importantes do Jiu-Jitsu: como não morrer no gás, seja você um atleta ou praticante por hobby. Rafa não abre mão de uma alimentação balanceada e muitas horas em cima do tatame, mas não faz questão de puxar ferro, por exemplo.

“Nos últimos anos, todo o meu treino físico tem sido no Jiu-Jitsu, com diferentes treinos e objetivos”, disse o hexacampeão mundial peso-pena.

O astro listou cinco conceitos principais para você ganhar em eficiência e não cansar, e ainda apresentar explosão e resistência no Jiu-Jitsu.

1. Rounds de 3 minutos

“Faço 15 rounds de três minutos com parceiros diferentes, sem descanso para mim entre os rounds. O objetivo do treino é vencer todos os rounds e explodir o máximo. Rounds curtos fazem a luta mais equilibrada, em especial quando treinamos com menos graduados, e isso me força a explodir para vencer o round”.

2. Rounds de 10 minutos

“Gosto também de fazer de seis a oito rounds de dez minutos sem descanso entre os rounds. O objetivo é não parar para descansar: se chego a uma posição de finalização não posso descansar, tenho de finalizar rápido e continuar movimentando. Esse tipo de treino me dá resistência”.

3. Treino específico atacando

“Faço também rounds de um minuto em dez situações diferentes de ataque: cem-quilos, montada, joelho cruzado na passagem, emborcada, costas sem ganchos, costas com um gancho, costas com ganchos, emborcada, meia-guarda abraçando a cabeça e guarda fechada. Tudo isso sem descanso entre os rounds de um minuto, e o objetivo é finalizar em todos os rounds. Faço essa sequência quatro vezes com intervalos de cinco minutos”.

4. Treino específico em posições de defesa

“Mesmo treino em posições que usamos para ataque, mas agora focamos na defesa. O objetivo do treino é escapar de todas as posições em um minuto ou menos”.

5. “Speed drills”

“Repito posições rápidas por períodos curtos com o máximo de explosão possível. Gosto muito desse treino para melhorar minha passagem de guarda e o ataque nas costas”.