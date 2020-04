Vídeo: Aprenda uma inversão de 10 pontos no Jiu-Jitsu, com Claudio “Hannibal” Silva

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e atleta do UFC, o craque Claudio “Hannibal” Silva ensinou para a equipe de GRACIEMAG uma de suas transições favoritas da época de torneios de kimono, a inversão de 10 pontos.

O lance, partindo da guarda fechada, faz com que Claudio raspe, monte e pegue as costas na mesma cadeia de movimentos. Assim, o guardeiro sai na frente com uma larga pontuação, e ainda com a posição de vantagem ao dominar as costas do oponente.

Confira o lance e estude a transição para seu próximo torneio!

