Treinador da Wand Fight Team ensina 5 drills para você afiar o seu Jiu-Jitsu em casa

A melhor maneira de praticar Jiu-Jitsu é com um parceiro de treinos. Mas, em tempos de quarentena, com as academias fechadas para conter o avanço do Coronavírus (Covid-19), muitas pessoas estão recorrendo aos treinos em casa para manter a forma.

Na arte suave, uma boa maneira de manter o Jiu-Jitsu afiado é praticando os drills, exercícios de repetição que podem ser feitos sozinhos ou com um companheiro de treino. Professor responsável pela academia Wand Fight Team, o faixa-preta de judô e Jiu-Jitsu Leandro Lorenço mostrou cinco drills para você praticar sozinho em casa. Os exercícios irão ajudá-lo a manter a forma física e melhorar as suas habilidades no Jiu-Jitsu.

Confira no vídeo a seguir.