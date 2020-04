Share it

De passagem pelo Rio de Janeiro em 2014, a ex-campeã do UFC Ronda Rousey ministrou uma aula de quedas para os alunos do Instituto Reação, na Rocinha, com o auxílio do faixa-preta de Jiu-Jitsu e judô Flávio Canto.

Com a tradução de Flávio, Ronda mostrou suas três quedas prediletas no judô, com riqueza de detalhes, para que os alunos atentos pudessem pegar a manha das derrubadas.

Nossa equipe esteve presente na aula e gravou todos os lances, e você confere no vídeo abaixo, no nosso #tbt de hoje!