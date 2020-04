Grande expectativa para o retorno do Circuito Mineirinho após a quarentena

Share it

Arenas cheias e muito Jiu-Jitsu no Circuito Mineirinho 2020. Foto: Flash Sport.

Que expectativa para a retomada do Circuito Mineirinho 2020, amigo leitor! A FJJD-Rio informa que, logo que a quarentena terminar, o Circuito Mineirinho recomeçará com os embalos do Troféu Brasil, no Velódromo do Rio de Janeiro (data ainda a ser definida).

Também de acordo com a FJJD-Rio, as premiações para os campeões do ranking do Circuito Rio Mineirinho 2019 (que, neste ano de 2020, viajariam para o World Pro em Abu Dhabi, Mundial Master em Las Vegas e para o Grand Slam em Los Angeles) serão ajustadas de acordo com inevitáveis mudanças no calendário internacional e também com a disponibilidade do setor de viagens aéreas no mundo todo.

Gavazza (na ponta, à direita): “Se Deus quiser, em breve estaremos de volta”. Foto: Flash Sport.

“Os atletas podem ficar tranquilos, pois vão continuar a ser prestigiados com premiações especiais (passagens internacionais), sempre à altura do grande espetáculo que promovem”, diz Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio. “É provável também que a Federação precise fazer alguns ajustes no regulamento do Ranking 2020, por conta deste período de paralisação”.