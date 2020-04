Estudo e variação da passagem de guarda emborcada, com Vitor Terra

Share it

Nosso faixa-preta GMI, líder da Gracie Terra, o versátil Vitor Terra traz para você, fiel leitor de GRACIEMAG, uma opção para finalizar saindo da passagem de guarda emborcando, com um detalhe especial para travar de vez o guardeiro.

Na aula, Vitor mostra seus detalhes para passar a guarda emborcando, na posição com as duas pernas por cima do ombro. Além de atentar à posição correta a se colocar as pernas e da dica de projetar o peito sobre as pernas para escapar a cabeça, Vitor traz o pulo do gato, ao isolar uma das canelas do adversário para o lado, travando o pé do oponente antes de descer com as costas no solo e atacar o outro pé que sobra.

Confira os detalhes da posição de passagem com chave de pé no vídeo abaixo!

