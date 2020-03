Vídeo: Reveja mestre Julio César Pereira lutando de faixa-coral no torneio de Jiu-Jitsu

Share it

O dia 29 de julho de 2018 ficou marcado na memória do público presente na Arena Carioca 1, parte do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Durante o Internacional de Masters da IBJJF, tradicional evento que reúne os melhores veteranos da América do Sul, um faixa-coral colocou seu status de mestre à prova contra os faixas-pretas.

Julio Cesar Pereira, fundador e líder da GFTeam, fez a estreia da sua faixa vermelha e preta em competições, ao atuar na divisão master 5 peso meio-pesado. O mestre fez três lutas. Na primeira, contra Carlos Medeiros (Nova União), a vitória veio por pontos. Na segunda, ao encarar Claudio Muniz (Carlson Gracie), o avanço para a finalíssima veio após decisão unânime dos árbitros.

Na última luta, valendo o ouro da competição, mestre Julio teve Jairo Alves (Team JC) como adversário. O duelo começou com uma raspagem para Julio, mas Jairo devolveu com ótima passagem de guarda. Na movimentação, mestre Julio conseguiu repor para a meia-guarda, raspar mais uma vez e pegar as costas, contabilizando 8 a 3 nos pontos para ficar com o título.

“Eu digo para todo mundo lutar por prazer”, cravou Julio Cesar. “Lutar Jiu-Jitsu é prazeroso, independente da vitória. Lógico, quando você vence é muito melhor, mas o dinheiro e outros objetivos são apenas consequência.”

Confira, nas imagens de Patrick Liberato, a emocionante vitória de mestre Julio Cesar Pereira na finalíssima do International Master South America da IBJJF!

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *