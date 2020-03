Share it

Depois de brilhar em 2011, como o faixa-marrom que assombrou nomes conhecidos do Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, Rodolfo Vieira, após conquistar sua faixa-preta, voltou com força total para disputar o World Pro de Abu Dhabi em 2012, e teve na final do absoluto o casca-grossa André Galvão como adversário.

GRACIEMAG buscou nos seus arquivos o vídeo com o duelo completo, valendo o ouro na final do absoluto faixa-preta. Confira o registro no vídeo abaixo!