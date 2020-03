Vídeo: Matheus Zimmermann ensina detalhes da raspagem tesoura no Jiu-Jitsu

Share it

Líder da nossa GMI Top Brother Sul, em Pelotas, Matheus Zimmermann preza pelo Jiu-JItsu báscio executado com maestria, e sua aula de hoje contempla uma das primeiras posições de raspagem que o atleta aprende, partindo da guarda fechada.

A raspagem tesoura, no qual o praticante usa as duas pernas cruzando-as para desequilibrar o oponente, guarda alguns detalhes importantes de execução, e o faixa-preta Matheus explicou alguns destes macetes para você raspar todo mundo no seu próximo treino de Jiu-Jitsu.

Confira no vídeo abaixo!