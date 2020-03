Vídeo: O macete de Roger Gracie para não perder o armlock da guarda

Share it

Dono de um Jiu-Jitsu simples e letal, com extremo refino nas posições, Roger Gracie costuma realizar seminários concorridíssimos por cada país que passa, incluindo o Brasil. Com a ajuda do amigo Kléber Buiú, da Gracie Barra Parque Olímpico, Roger ensinou um detalhe importante para não perder a finalização no braço.

Ao ensinar seu armlock da guarda favorito, Roger contou que aprendeu com um aluno a deixar a chave de braço mais incômoda ao trocar a mão que vai na gola, e como ele gosta de controlar a postura do adversário. O Gracie mostrou também como usa as pernas para não permitir que o oponente livre o braço, além outros detalhes inestimáveis para o seu Jiu-Jitsu.

Veja no vídeo abaixo e refine ainda mais o seu jogo de guarda, amigo leitor de GRACIEMAG.