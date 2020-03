Vídeo: 2 ataques da guarda-aranha com Josef Cobra, da GMI Cutting Edge

Share it

Nosso GMI internacional Josef Manuel “Zé Cobra”, da Cutting Edge em Nova Jersey, EUA, trabalhou forte nos conceitos da guarda-aranha no início deste mês de março.

Durante a aula, o faixa-preta detalhou duas movimentações para surpreender o passador acostumado com a posição. No primeiro lance, Zé Cobra empurra a perna do oponente enquanto puxa a gola, usando o desequilíbrio para dar o bote no triângulo. Na segunda opção, Zé abraça a perna do adversário e se coloca por baixo, para pendular e raspar.

Confira as duas posições, em inglês, no vídeo abaixo!