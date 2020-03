SJJSAF anuncia adiamentos mas projeta calendário forte em 2020

Share it

Após o COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciar oficialmente o cancelamento das Olimpíadas de Tóquio, em 2020, e seu adiamento para 2021, a Federação Sul-Americana de Jiu-jitsu (SJJSAF) também divulgou o adiamento de quatro de seus seis eventos marcados para esse ano, devido à pandemia de Covid-19 (Coronavírus). O Rio Challenge, primeira competição do Ranking 2020, que estava marcada para o próximo fim de semana (28 e 29 de março), já havia sido adiado no início da semana passada, atendendo ao apelo das autoridades, quando os primeiros casos da doença começaram a aparecer no Brasil.

Na última terça-feira, a SJJSAF divulgou em seu site oficial o novo calendário, com as competições até o agosto suspensas, com datas a serem confirmadas. Além do Rio Challenge, Brasil Open, Pan-Americano e Teresópolis Challenge são os demais campeonatos que ainda estão sem data para acontecer. Segundo o presidente da SJJSAF, Cleiber Maia, ainda é cedo para qualquer previsão, mas garante que o Rio Challenge será o primeiro campeonato a ser realizado.

“A situação que vivemos, além de muito delicada, é totalmente obscura”, disse Cleiber. “Ninguém consegue saber com exatidão quanto tempo vai durar esse quadro de isolamento social. Há previsões que falam em 90 dias, ou seja, final de junho. Até lá, já teríamos realizado três campeonatos: Rio Challenge (março), Brasil Open (maio) e o Pan (junho). Então, não temos como fazer qualquer previsão. Nossa ideia é manter todos os eventos programados para 2020. Mas isso vai depender também da disponibilidade de datas no calendário do Jiu-Jitsu e nas datas disponíveis nas arenas olímpicas. O que posso adiantar é que, assim que isso passar, o primeiro evento a acontecer será o Rio Challenge, por respeito às pessoas que já fizeram a sua inscrição.”

Além das etapas citadas, completam o Ranking 2020 da SJJSAF o Sul-Americano (17 e 18/10) e Copa América (5/12). Para mais informações, acesse o site www.sjjsaf.org.

(Fonte: Assessoria de imprensa)