Do baú: O duelo absoluto entre Leandro Lo e João Gabriel Rocha

Revirando nossos arquivos, a equipe de GRACIEMAG buscou, no fundo do baú, uma de suas lutas mais vistas na multiplataforma digital da revista.

Em edição do Rio Open de Jiu-Jitsu, realizado em julho de 2013, as feras Leandro Lo e João Gabriel Rocha mediram forças pelo almejado ouro absoluto na faixa-preta adulto.

O duelo foi pegado, com Lo bloqueando as passagem de guarda de João, até que Leandro tentou raspar e ganhou uma vantagem para ficar na frente. Com isso, João voltou com tudo para tentar passar, mas não conseguiu. Leandro conseguiu segurar o placar até o final e foi o grande campeão daquele dia.

Reveja no vídeo abaixo!