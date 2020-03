Vídeo: O treino secreto de Renzo Gracie e Paulo Miyao no palácio de Abu Dhabi

Share it

Em meados de 2013, GRACIEMAG teve acesso a um dos dojôs mais bem guardados do planeta, localizado no palácio do xeque faixa-preta Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Testemunhamos por lá o treino sem kimono com Tahnoon, Renzo Gracie e os irmãos Miyao, convidados vips do príncipe, entre outras feras.

Não fomos autorizados a filmar por muito tempo, mas o que registramos foi ouro puro. Após o treino, Renzo avaliou o jogo dos fenomenais pesos-plumas: “Esses moleques chegam nas costas de tudo que é jeito. Se eles colocam a cabeça embaixo do seu quadril, já era!” Veja a seguir o treino entre Renzo e Paulo Miyao, nas imagens de Pedro Lott.